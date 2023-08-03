МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Отказ от российского газа привел Германию к экономическому спаду, на фоне которого происходит подъем влияния ультраправых сил, пишет японское издание JB Press. "Сумеречная зона": поляки наблюдают за проблемами Германии из-за Украины

Слабые показатели деловой активности в Германии указывают на сложности с выходом экономики из рецессии, отмечается в публикации.

От высоких цен на газ в наибольшей степени страдает химическая промышленность, считающаяся в ФРГ основополагающей отраслью, падают продажи в ряде сегментов.

Заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей промышленности Германии перебазируются за границу из-за высоких цен на газ. Это приводит к опасениям по поводу ослабления производства.

На этом фоне активизируются представители крайне правого спектра. Они подвергают критике дорогостоящие меры властей по борьбе с изменением климата и миграционную политику. Ультраправые партии также усиливаются во Франции, Италии и других странах.