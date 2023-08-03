2023-08-03T05:45:59+03:00
2023-08-03T05:45:59+03:00
2023-08-03T05:45:59+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230803/841277899.html
Названы последствия отказа Германии от российского газа
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Отказ от российского газа привел Германию к экономическому спаду, на фоне которого происходит подъем влияния ультраправых сил, пишет японское издание JB Press. Слабые показатели... ПРАЙМ, 03.08.2023
энергетика, макроэкономика, экономика, новости, газ, германия, газ, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256525.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256525.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256524.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256524.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256512.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256512.jpg
https://1prime.ru/News/20230731/841234679.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Отказ от российского газа привел Германию к экономическому спаду, на фоне которого происходит подъем влияния ультраправых сил, пишет японское издание JB Press.
Слабые показатели деловой активности в Германии указывают на сложности с выходом экономики из рецессии, отмечается в публикации.
От высоких цен на газ в наибольшей степени страдает химическая промышленность, считающаяся в ФРГ основополагающей отраслью, падают продажи в ряде сегментов.
Заводы химической, сталелитейной, алюминиевой и других отраслей промышленности Германии перебазируются за границу из-за высоких цен на газ. Это приводит к опасениям по поводу ослабления производства.
На этом фоне активизируются представители крайне правого спектра. Они подвергают критике дорогостоящие меры властей по борьбе с изменением климата и миграционную политику. Ультраправые партии также усиливаются во Франции, Италии и других странах.