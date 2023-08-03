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2023-08-03T06:57:41+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230803/841278107.html
Названы возможные сроки заключения договора о партнерстве России и Ирана
Макроэкономика
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Обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией может быть заключен до конца года, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали... ПРАЙМ, 03.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, иран, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией может быть заключен до конца года, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Были переговоры в Тегеране, прошли несколько дней назад, и в этом месяце уже они будут продолжены в Москве. Мы надеемся на то, что эти переговоры станут последними и документ будет направлен на подписание и финализирован. Но вы знаете, что парламенты двух стран тоже должны ратифицировать договор", — сказал посол.
"Мы считаем, что на уровне правительств все будет даже раньше конца года. Это именно на уровне правительстве, а на уровне парламентов (ратификация договора — ред.) — это уже другой процесс", — добавил он.
Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном находится в финальной стадии согласования, сроки подписания пока неизвестны.
В конце марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан по итогам переговоров с главой МИД России сообщил, что долгосрочный стратегический договор между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время в Тегеране.