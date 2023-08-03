МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Количество вакансий, размещенных на российском сервисе "Зарплата.ру" на текущий момент, увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса. Названы профессии среди айтишников, которые нужны российским компаниям

"Дефицит кадров на рынке труда сохраняется. Количество вакансий, размещенных на сервисе на текущий момент, превышает прошлогодние показатели на 70% в сравнении год к году. Стоит отметить, что в этом году летом работодатели не снижали активность, пытаясь привлечь дефицитные кадры, но в целом июль считается месяцем с наименьшей активностью на рынке труда", — говорится в исследовании.

В свою очередь список лидеров по числу размещенных вакансий в июле не изменился по сравнению с июнем: в топе — позиции курьеров, продавцов-кассиров и упаковщиков-комплектовщиков. Если сравнивать с 2022 годом, то в десятку июля этого года вошли токари-фрезеровщики, которых не было годом ранее даже в топ-20: "Сложившейся ситуации способствовал рост производства (особенно в оборонной промышленности)", — отметили аналитики.

"В июле в сравнении с июнем этого года соискатели разместили на 3% больше новых резюме, что не совсем свойственно для середины лета. Прирост пришелся в основном на резюме продавцов, администраторов. При этом снизилось количество резюме официантов-барменов, что в целом свойственно для этого периода времени… уменьшилось число резюме курьеров, что также свойственно для лета из-за снижения оплаты за заказы, зависящей в том числе от погодных условий и уровня спроса на доставку", — заявил руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.

По данным исследовательского центра, рост медианной зарплаты в вакансиях по итогам июля составил 2% по отношению к июню этого года. "Зарплатные ожидания соискателей также увеличились в июле на 1,3% относительно июня, а относительно аналогичного периода прошлого года на 11%", — добавил Михеев.