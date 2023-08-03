"Зарплата.ру": спрос на сотрудников у компаний в России вырос на 70 процентов за год
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Количество вакансий, размещенных на российском сервисе "Зарплата.ру" на текущий момент, увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса.
"Дефицит кадров на рынке труда сохраняется. Количество вакансий, размещенных на сервисе на текущий момент, превышает прошлогодние показатели на 70% в сравнении год к году. Стоит отметить, что в этом году летом работодатели не снижали активность, пытаясь привлечь дефицитные кадры, но в целом июль считается месяцем с наименьшей активностью на рынке труда", — говорится в исследовании.
В свою очередь список лидеров по числу размещенных вакансий в июле не изменился по сравнению с июнем: в топе — позиции курьеров, продавцов-кассиров и упаковщиков-комплектовщиков. Если сравнивать с 2022 годом, то в десятку июля этого года вошли токари-фрезеровщики, которых не было годом ранее даже в топ-20: "Сложившейся ситуации способствовал рост производства (особенно в оборонной промышленности)", — отметили аналитики.
"В июле в сравнении с июнем этого года соискатели разместили на 3% больше новых резюме, что не совсем свойственно для середины лета. Прирост пришелся в основном на резюме продавцов, администраторов. При этом снизилось количество резюме официантов-барменов, что в целом свойственно для этого периода времени… уменьшилось число резюме курьеров, что также свойственно для лета из-за снижения оплаты за заказы, зависящей в том числе от погодных условий и уровня спроса на доставку", — заявил руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.
По данным исследовательского центра, рост медианной зарплаты в вакансиях по итогам июля составил 2% по отношению к июню этого года. "Зарплатные ожидания соискателей также увеличились в июле на 1,3% относительно июня, а относительно аналогичного периода прошлого года на 11%", — добавил Михеев.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230803/841278280.html