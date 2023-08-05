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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230805/841304284.html
В Рыльске Курской области украинский дрон сбросил взрывные устройства
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Город Рыльск был атакован украинским БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Беспилотник влетел в город и произвел сброс взрывных... ПРАЙМ, 05.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, курская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Город Рыльск был атакован украинским БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Беспилотник влетел в город и произвел сброс взрывных устройств.
В результате атаки пострадавших нет. При этом зафиксированы повреждения в трех зданиях — в церкви выбиты стекла, а в двух административных строениях повреждены окна.
На месте ЧП приступили к работе сотрудники силовых структур.
Старовойт добавил, что найденные обломки нельзя трогать, а следует сообщить экстренным службам по номеру 112.