МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Город Рыльск был атакован украинским БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Еще один беспилотник сбили в Калужской области

Беспилотник влетел в город и произвел сброс взрывных устройств.

В результате атаки пострадавших нет. При этом зафиксированы повреждения в трех зданиях — в церкви выбиты стекла, а в двух административных строениях повреждены окна.

На месте ЧП приступили к работе сотрудники силовых структур.

Старовойт добавил, что найденные обломки нельзя трогать, а следует сообщить экстренным службам по номеру 112.