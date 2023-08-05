МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Поддержка Западом Украины обернулась для него экономическими потерями, тогда как российские показатели демонстрируют положительную динамику относительно стран-оппонентов, отметил украинский режиссер Игорь Лопатенок. Медведев объяснил устойчивость российской экономики

Он привел таблицу, где показаны значения валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности для ведущих стран. На первом месте там Китай, за ним следуют США, Индия, Япония и Россия.

"Внезапно Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях ВВП по ППС, а Россия, на которую наложены адские санкции, поднялась на пятое место. Это настоящая цена за помощь Зеленскому в истреблении моих соотечественников-украинцев", — написал Лопатенок в своем микроблоге в сети X (Twitter).