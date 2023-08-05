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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230805/841304464.html
Украинский режиссер показал, чем обернулась поддержка Запада для экономики
Макроэкономика
Новости
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Поддержка Западом Украины обернулась для него экономическими потерями, тогда как российские показатели демонстрируют положительную динамику относительно стран-оппонентов, отметил... ПРАЙМ, 05.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Поддержка Западом Украины обернулась для него экономическими потерями, тогда как российские показатели демонстрируют положительную динамику относительно стран-оппонентов, отметил украинский режиссер Игорь Лопатенок.
Он привел таблицу, где показаны значения валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности для ведущих стран. На первом месте там Китай, за ним следуют США, Индия, Япония и Россия.
"Внезапно Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях ВВП по ППС, а Россия, на которую наложены адские санкции, поднялась на пятое место. Это настоящая цена за помощь Зеленскому в истреблении моих соотечественников-украинцев", — написал Лопатенок в своем микроблоге в сети X (Twitter).