МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Украина будет расценивать Польшу в качестве близкого друга, пока не завершатся боевые действия, а потом отношения между этими двумя государствами приобретут характер конкурентных, заявил в эфире телеканала "Дом" советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Польша попросила у ЕС деньги на вывоз украинского зерна, пишет СМИ

"У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны", — отметил он.

Чиновник уточнил, что далее у двух стран возникнет состояние конкуренции "за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее".

Ранее сообщалось, что польского посла в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в украинский МИД из-за высказываний министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о том, что Украина проявляет неблагодарность за помощь, оказываемую Польшей.

В Варшаве признают, что отношения с соседней страной сейчас стали хуже из-за заявлений ряда украинских деятелей. Одним из болезненных вопросов является то, что Польша отказывается пускать на свою территорию украинское зерно, объясняя это необходимостью защиты интересов сельхозпроизводителей.