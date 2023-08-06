2023-08-06T06:13:46+03:00
2023-08-06T06:13:46+03:00
2023-08-06T06:13:46+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230806/841307675.html
В Киеве сообщили, когда прекратится украинско-польская дружба
Макроэкономика
Новости
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Украина будет расценивать Польшу в качестве близкого друга, пока не завершатся боевые действия, а потом отношения между этими двумя государствами приобретут характер конкурентных,... ПРАЙМ, 06.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, польша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Украина будет расценивать Польшу в качестве близкого друга, пока не завершатся боевые действия, а потом отношения между этими двумя государствами приобретут характер конкурентных, заявил в эфире телеканала "Дом" советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны", — отметил он.
Чиновник уточнил, что далее у двух стран возникнет состояние конкуренции "за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее".
Ранее сообщалось, что польского посла в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в украинский МИД из-за высказываний министра президентской канцелярии Марчина Пшидача о том, что Украина проявляет неблагодарность за помощь, оказываемую Польшей.
В Варшаве признают, что отношения с соседней страной сейчас стали хуже из-за заявлений ряда украинских деятелей. Одним из болезненных вопросов является то, что Польша отказывается пускать на свою территорию украинское зерно, объясняя это необходимостью защиты интересов сельхозпроизводителей.