МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Североатлантический альянс "мертв", а Европа начала постепенно "прозревать", заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор. СМИ: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия

Он привел пример из ряда западных СМИ, где утверждается, что "украинцы не очень-то преуспевают". Полковник напомнил, что Киеву оказывается огромная поддержка, а он не способен произвести контрнаступление.

На этом фоне, по его словам, в американской администрации может возникнуть понимание, что единственный способ выбраться из этой ситуации — признать, что сделано все, что можно, а у украинской армии "просто не получилось".

Макгрегор сравнил происходящее с концом вьетнамской войны и предположил, что нечто подобное планируется и в украинском случае.

"Но вот в чем проблема: НАТО мертво. Это коматозный пациент, и единственное, что может сделать Белый дом, — это постричь и побрить тяжелобольного", — подчеркнул офицер.

По его мнению, НАТО — союз из государств, куда вступают по причине желания оказаться защищенными, притом, что многие сами не желают вкладывать деньги в оборону, а также ради канала связи с США и реализации "хороших предложений" по инвестициям и вооружениям.

В самой Европе, отметил Макгрегор, ширятся настроения против конфронтации с Россией. Так, он прогнозирует, что население ФРГ к концу текущего года займет "принципиальную абсолютно антиамериканскую позицию".

"Если вы будете делать то, что говорят американцы, то вот что с вами произойдет: ваша экономика разрушена, уровень жизни падает, вы ввязываетесь в войну, которую вам не нужно вести, против страны, которая на самом деле не является вашим врагом, — и это ужасный итог", — заключил полковник.

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