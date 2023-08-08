МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Дефицит бюджета по итогам 2023 года может достичь 3,5-4,5% ВВП, заявил РИА Новости доктор экономических наук, экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Бюджет: что это такое, какие виды существуют и чем отличаются

По действующему закону о бюджете РФ, его дефицит планируется на уровне 2% ВВП, при этом глава Минфина Антон Силуанов признавал, что фактическое превышение расходов над доходами по итогам текущего года составит 2%-2,5% ВВП. Вместе с тем глава Минфина неоднократно подчеркивал, что в казне имеется достаточно ресурсов как для выполнения плановых расходов, так и для дополнительных, которые возникают в течение года.

"По итогам 2023 года дефицит бюджета достигнет, думаю, 3,5–4,5% ВВП", — сказал Нечаев.

При этом, добавил он, доходы от продажи нефти на экспорт за последний год сократились на 40%, газа — еще больше, хотя до недавнего времени они давали более 50% доходов бюджета.

Поэтому, по словам экономиста, встает вопрос с финансированием дефицита бюджета: так как западные рынки капитала из-за санкций закрыты, правительство покрывает его за счет средств Фонда национального благосостояния и внутренних заимствований.

"Даже по официальным оценкам, в 2025 году на обслуживание госдолга уйдет более 6% федерального бюджета", — сказал Нечаев. Поэтому он не исключил, что правительство пойдет на оптимизацию расходов бюджета.