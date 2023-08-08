МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Вакансия стоматолога с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц стала самым высокооплачиваемым предложением августа в России, заявили РИА Новости в сервисе SuperJob на основе собственных данных. Спрос на сотрудников у компаний в России вырос на 70 процентов за год

"Самая высокооплачиваемая вакансия августа – врач-стоматолог в Москве с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от шести лет, высшее образование, а также подтвержденные профессиональные сертификаты. Работодатель обещает условия работы на современном оборудовании, высокую зарплату по результатам работы и плотную загрузку с большим количеством пациентов", — говорится в исследовании.

Второе место поделили два предложения — IT-разработчик в Москве и стоматолог в Перми, в обоих случаях предлагают зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. На третьем месте — вакансия ведущего программиста-разработчика "1C".

Предложения для специалистов IT-отрасли — одни из высокооплачиваемых. Так, например, ведущему программисту-разработчику в Санкт-Петербурге предлагают от 200 до 250 тысяч рублей, Android-developer — от 200 тысяч рублей. Главному разработчику в Москве предлагают также от 200 тысяч рублей. В регионах самая высокооплачиваемая IT-вакансия — Middle PHP-программист, которому предлагают от 150 до 200 тысяч рублей.

"В подборке августа много вакансий из транспортно-логистической отрасли: например, в Волгограде водителю категории E предлагают от 170 тысяч в месяц, в Воронеже от 160 тысяч, а руководителю отдела транспортной логистики в Екатеринбурге предлагают от 200 тысяч рублей в месяц", — отметили аналитики.