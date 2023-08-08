ПЕКИН, 8 авг — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июле 2023 года вырос на 36,5% и составил 134,104 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Эффект санкций: СМИ раскрыли очередной выигрыш России и Китая

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 62,545 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 73,4%, поставки из РФ в КНР выросли на 15,1%, составив 71,559 миллиарда долларов.

Отдельно в июле товарооборот двух стран достиг 19,488 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 9,208 миллиарда долларов, Китай в РФ — на 10,280 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

ТОВАРООБОРОТ КИТАЯ И США

Товарооборот Китая и CША за январь-июль 2023 года сократился на 15,4% в годовом выражении, составив 381,514 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые семь месяцев года сократился в годовом выражении на 18,6% и составил 281,655 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 99,859 миллиарда, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в июле уровень товарооборота двух стран составил 54,322 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,009 миллиарда долларов, Китай в США — на 42,313 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.