УФА, 8 авг — ПРАЙМ. С 2025 года планируется переход на новую систему оплаты труда медиков, идёт отработка подходов в пилотных режимах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России в августе

"С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда… сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов",- сказал Мурашко на брифинге.