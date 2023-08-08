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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230808/841327880.html
Мурашко анонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков
Макроэкономика
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С 2025 года планируется переход на новую систему оплаты труда медиков, идёт отработка подходов в пилотных режимах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "С 2025... ПРАЙМ, 08.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, минздрав, медицина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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УФА, 8 авг — ПРАЙМ. С 2025 года планируется переход на новую систему оплаты труда медиков, идёт отработка подходов в пилотных режимах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда… сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов",- сказал Мурашко на брифинге.