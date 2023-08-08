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2023-08-08T09:12:13+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230808/841329957.html
Годовая инфляция в Германии по итогам июля незначительно замедлилась
Макроэкономика
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https://россиясегодня.рф
. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны... ПРАЙМ, 08.08.2023
макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости, германия, инфляция, замедление роста
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.