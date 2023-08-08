2023-08-08T09:12:13+03:00

2023-08-08T09:12:13+03:00

2023-08-08T09:12:13+03:00

2023

https://1prime.ru/macroeconomics/20230808/841329957.html

Годовая инфляция в Германии по итогам июля незначительно замедлилась

Макроэкономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны... ПРАЙМ, 08.08.2023

макроэкономика, экономика, мировая экономика, новости, германия, инфляция, замедление роста

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60