МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Показатель совпал с предварительной оценкой.