ТОКИО, 9 авг — ПРАЙМ. Новый пакет санкций Японии, запрещающий экспортировать в Россию еще 758 товаров, включая автомобили ряда категорий, вступает в силу в среду. Британия расширила антироссийский санкционный список

Правительство одобрило его в конце июля, его содержание с таможенными кодами обнародовали 2 августа.

Список запрещенных к экспорту товаров пополнился 758 видами товаров, добавления внесены в 45 из 47 категорий, по которым Япония уже вводила подобный запрет.

Наибольший резонанс вызвала мера, запрещающая экспорт гибридных и электромобилей, а также бензиновых и дизельных машин с объемом двигателя более 1,9 литра – как новых, так и подержанных.

Кроме того, в списке различные виды фото- и кинопленки, впервые список пополнился такими товарами, как бывшая в употреблении одежда, чертежи и схемы и все виды макулатуры.

Ранее сообщалось, что под запрет попадает экспорт извести и грунта, например гашеной извести; хлората натрия и перекиси водорода; красок, пигментов и красителей, например красок для печати; смазочных материалов, например для обработки тканей, кожи и меха; денатурированного крахмала и клея.

В этот же список внесена продукция химической промышленности, например катализаторы реакции; пластмассы и пластмассовые изделия, например акриловые полимеры; резина и резиновые изделия, например шины для крупногабаритных автомобилей.

Запрещены к экспорту дерево и изделия из него, например клееная фанера и фанерные панели; изделия из натуральной и конденсированной пробки; бумага и картон, например крафт-бумага; шерсть животных и изделия из них; хлопок и изделия из него; пряжа из растительных волокон и бумажных нитей; искусственные волокна и изделия из них.

Под запрет попадает и камень, гипс, цемент, керамические изделия, стекло и стеклянные изделия, а также сталь, изделия и детали из нее. В список включены медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово и изделия из них, а также изделия из недрагоценных металлов, электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог.

Запрещено экспортировать транспортные средства и детали к ним – помимо автомобилей сюда относятся яхты, прогулочные или спортивные суда; оптическое и измерительное оборудование; мебель и сборные дома.

С начала введения санкций Япония в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет на экспорт в отношении 437 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью.