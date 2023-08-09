МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В России предложили сократить рабочий день путем признания времени, затраченного на дорогу из дома до работы и обратно, рабочим временем, пишут "Известия". Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России в августе

С такой инициативой выступил Институт исследования проблем современной политики. Он направил письмо министру труда и соцзащиты России Антону Котякову.

Как отмечается, по статье 91 Трудового кодекса, нормальная продолжительность рабочего времени не может быть больше 40 часов в неделю, тогда как нередко при пятидневной рабочей неделе дорога из дома на работу и обратно дополнительно занимает от десяти до 20 часов.

В институте указали, что высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, снижается интерес к труду, сотрудники недовольные его условиями, у них появляется раздражительность, безразличие, депрессия. "Это неизбежно влечет за собой развитие таких заболеваний, как гастрит, язва, гипертония и инфаркты", — сказано в письме.

Авторы напоминают, что ранее Европейский суд признал время, потраченное работником на дорогу из дома до места работы и обратно, рабочим временем. Правительство Португалии в июне запустило эксперимент с внедрением четырехдневной рабочей недели, дискуссия на эту тему ведется и в России, указано в письме.

Директор Института Антон Орлов считает, что сокращение рабочего дня за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем четко вписывается в данную концепцию и могло бы послужить первым шагом на пути к четырехдневке.

Он просит Котякова дать оценку целесообразности внесения соответствующих изменений в законодательство.