МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В направлении Москвы пытались пролететь два боевых беспилотных летательных аппарата, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. Украинский БПЛА уничтожили в Подмосковье, заявило Минобороны

Уточняется, что оба БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны — один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Данных о пострадавших от падения обломков беспилотников нет.

На месте приступили к работе экстренные службы.

В Минобороны сообщили, что ночью над территорией Подмосковья была "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку" беспилотниками. Средства ПВО уничтожили два аппарата, пострадавших и разрушений нет.