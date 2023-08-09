2023-08-09T03:29:00+03:00
2023-08-09T04:29:12+03:00
2023-08-09T03:29:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230809/841345807.html
На подлете к Москве сбили два боевых беспилотника
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В направлении Москвы пытались пролететь два боевых беспилотных летательных аппарата, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. Уточняется, что оба БПЛА были сбиты... ПРАЙМ, 09.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, сергей собянин, москва, пво, бпла
https://cdnn.1prime.ru/images/84090/49/840904991.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84090/49/840904991.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84090/49/840904988.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84090/49/840904988.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84090/49/840904985.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84090/49/840904985.jpg
https://1prime.ru/society/20230806/841308813.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В направлении Москвы пытались пролететь два боевых беспилотных летательных аппарата, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
Уточняется, что оба БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны — один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
Данных о пострадавших от падения обломков беспилотников нет.
На месте приступили к работе экстренные службы.
В Минобороны сообщили, что ночью над территорией Подмосковья была "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку" беспилотниками. Средства ПВО уничтожили два аппарата, пострадавших и разрушений нет.