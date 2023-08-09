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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230809/841345902.html
Объем наличных рублей на руках россиян впервые превысил 16 триллионов
Макроэкономика
Новости
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Объем наличных рублей на руках россиян на конец первого полугодия впервые превысил 16 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. По словам... ПРАЙМ, 09.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, наличные деньги, банк россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Объем наличных рублей на руках россиян на конец первого полугодия впервые превысил 16 триллионов рублей, следует из данных Банка России, которые изучило РИА Новости. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, годовой темп роста запаса наличных у населения стал самым высоким с апреля 2021 года.
"На конец первого полугодия — на 1 июля — запас наличных рублей у россиян вырос за год на 26,3%, до 16 триллионов рублей. Это самый высокий темп роста после 1 апреля 2021 года", — сообщил Осадчий.
В качестве основных причин ускорения роста запаса наличных рублей он указал рост расходов федерального бюджета и финансирование дефицита бюджета за счет "печатного станка".
По словам Осадчего, рост объема наличных рублей у населения усиливает инфляционные риски. При этом повышение ключевой ставки ведет к росту процентных ставок по вкладам в рублях и снижает темп роста запаса наличных рублей, добавил он.
Банк России в конце июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, прервав рекордную паузу.