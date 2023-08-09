МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты, ФРГ и Украина хотят на предстоящих выборах убрать нынешнее правительство Польши, заявил в статье на портале TVP польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский. В Польше сочли ключевого советника Зеленского слабоумным и коварным

По его словам, в отношениях между Варшавой и Киевом с мая произошел ряд дипломатических инцидентов, что у Польши вызвало разочарование. При этом, как указал профессор, у международного контекста подобных событий прослеживается "западное измерение".

Журавский утверждает, что Берлин хочет убрать враждебную ей правую польскую партию "Право и справедливость" ("ПиС"), поскольку рассчитывает в перспективе наладить отношения с Москвой. При этом контролируемый демократами Белый дом считает польские власти препятствием на пути к гармоничному сотрудничеству между США, ФРГ и Польшей.

По словам политолога, Украина хочет вступить в Североатлантический альянс, а это в основном зависит от Соединенных Штатов, и в Евросоюз, что в основном зависит от ФРГ.

Профессор считает, что Киев принял решение пойти по пути конфронтации с польскими властями и намерен выставить его недееспособным и склонным к конфликтам со своими соседями.

По его мнению, цель этих действий — "утопить" ПиС на будущих выборах: если она уступит хотя бы несколько процентов и позволит одержать над собой верх националистам из "Конфедерации", то это может стоить партии мандата на формирование правительства.

При этом, как заявил политолог, "невежество" Украины применительно к политической сцене Польши может отрицательно отразиться на отношениях Варшавы и Киева. Таким образом, США и Украина в лице Польши потеряют союзника, а пользу извлекут Берлин и Москва, указал Журавский.