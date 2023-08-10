МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Вашингтон можно уподобить грабителю, который отбирает ресурсы у неугодных стран, пишет редакция китайского официального информагентства "Синьхуа". США ограничат инвестиции в китайские высокотехнологические компании

Как отмечается, США не скрывают свое лицо, не носят маску, а воруют и грабят, провозглашая собственное превосходство.

В качестве примера приводится ситуация в Сирии, где американские военные похитили у республики пшеницу и нефть, причинив ущерб на 25,9 миллиарда долларов.

В статье напоминается, что затяжной сирийский кризис привел к миллионам жертв и бедности населения.

Упоминая Афганистан, авторы пишут, что Соединенные Штаты еще в 2021 году заморозили его зарубежные активы и планируют перенаправить эти ресурсы на собственные цели. Кроме того, США захватывают иранские танкеры с нефтью на международных торговых путях, после чего тайком переправляют их содержимое к себе для перепродажи, причем "пытаются узаконить эти акты грабежа, называя их импортом".

Целью актов хищения китайские авторы назвали получение американцами прибыли и лишение ресурсов неугодных Вашингтону правительств.

Кроме того, США санкционировали продажу акций, принадлежащих дочерней компании государственной нефтяной компании Венесуэлы, несмотря на сопротивление правительства этой страны.

Вашингтон отказывается признать свою личину грабителя и не заботится о реакции мира, указывается в материале.

"Даже стоя перед зеркалом, Америка все еще отказывается признавать свою личину презренного грабителя", — делается вывод в публикации.

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