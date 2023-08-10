ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Китай крайне разочарован новыми американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне. В Китае назвали США грабителем, отбирающим ресурсы у неугодных стран

Белый дом объявил в среду, что президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта.

"Несмотря на глубокую обеспокоенность, которую неоднократно выражал Китай, США не отказались от новых инвестиционных ограничений. Китайская сторона крайне разочарована этим", — заявило посольство.

Оно предупредило, что ограничения "серьезно подорвут" интересы китайских и американских компаний и инвесторов, затруднят нормальную деловую кооперацию между двумя странами и снизят международное доверие к бизнес-климату в США.

Китай, по словам дипломатов, выступает против "избыточного использования США национальной безопасности для политизации и вепонизации (превращения в оружие) торговых, научных и технологических вопросов".

Посольство поставило в вину американским властям то, что их действия идут вразрез с обещанием не отмежевываться от Китая в сфере экономики.

"Но на самом деле они регулярно проводят размежевание с Китаем и рвут цепочки поставок", — сказано в заявлении.

"Мы призываем американскую сторону соблюдать обязательства Байдена не искать размежевания с Китаем, не тормозить экономическое развитие Китая и не сдерживать Китай", — добавили в посольстве.