ПЕКИН, 10 авг — ПРАЙМ. Китай сделал представление США из-за новых ограничений на инвестиции в КНР, Пекин призывает Вашингтон отменить ошибочное решение и прекратить политизировать торгово-экономические вопросы, заявил в четверг официальный представитель китайского МИД. FT: компании КНР спешно закупают чипы на фоне политики США

Белый дом объявил в среду, что президент Джо Байден подпишет указ, который предписывает министерствам финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта. Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил РИА Новости, что Китай крайне разочарован очередными американскими ограничениями на инвестиции и видит со стороны США курс на размежевание экономик двух стран.

"Китай выражает резкое недовольство в связи с тем, что США настаивают на введении ограничений на инвестиции в КНР, Пекин решительно выступает против и уже сделал американской стороне строгое представление", — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что США под предлогом национальной безопасности ограничивают инвестиции американских компаний в Китай, занимаются политизацией, реальной целью которой является стремление лишить Китай права на развитие, а также защитить собственную гегемонию и личные интересы.

"Это неприкрытое экономическое принуждение и запугивание в технологической сфере", — указали в МИД КНР.

Китай призывает США прекратить политизацию торгово-экономических и технологических вопросов и превращения их в инструмент или в оружие, немедленно отменить ошибочные решения и ограничения на инвестиции в Китай, а также создать благоприятные условия для китайско-американского торгово-экономического сотрудничества.

"Китай будет внимательно следить за развитием соответствующей ситуации и решительно защищать свои права и законные интересы", — добавили в ведомстве.