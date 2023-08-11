МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Российская автоматическая станция "Луна-25" запущена с космодрома "Восточный", после чего отделилась от разгонного блока, в настоящий момент она выведена на траекторию полета к Луне и взята на управление, заявили в "Роскосмосе".

"Автоматическая станция "Луна-25" взята на управление после отделения от разгонного блока "Фрегат"", — говорится в сообщении.

Ракета "Союз 2.1б" стартовала в 2.11 мск. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту.

После отделения разгонного блока от станции "Луне-25" предстоит перелет к естественному спутнику Земли, этот этап займет примерно пять суток. Запланированы две коррекции траектории полета: первая — через 1,5 суток после старта, вторая — за день до выхода на окололунную орбиту.

Третий этап полета начнется с торможения станции при помощи двигательной установки. Это будет полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 километров, он продлится три дня. На четвертом этапе станция перейдет на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 километров. После выполнения расчетов должна произойти мягкая посадка в районе Южного полюса Луны.

"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в этом районе, отличающемся сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель миссии – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. Также "Луна-25" станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".