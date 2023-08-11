МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Финляндия посчитала убытки от разрыва с Россией и раскаялась

"Хотел бы подчеркнуть, что компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает", — сказал он.

Западные страны различными манипуляциями вынуждают собственных предпринимателей покидать российский рынок, отметил Биричевский.

"Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну", — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти страны двери ни для кого не закрывают, будут создавать необходимые условия.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.