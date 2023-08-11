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2023-08-11T08:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230811/841391712.html
Во Франции заявили, что Польша рискует развязать мировую войну
Макроэкономика
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Решение властей Польши направить военнослужащих к границе с Белоруссией может повлечь развязывание третьей мировой войны, предупредил в своем микроблоге в соцсети X (бывшая... ПРАЙМ, 11.08.2023
макроэкономика, впк, экономика, новости, польша, белоруссия, франция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Решение властей Польши направить военнослужащих к границе с Белоруссией может повлечь развязывание третьей мировой войны, предупредил в своем микроблоге в соцсети X (бывшая Twitter) руководитель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Он напомнил, что Варшава выделила десятитысячный контингент для отправки к границе соседней республики, и назвал это "безумным" решением.
Филиппо призвал помнить, что из-за действующих правил Североатлантического альянса и Евросоюза, в случае, если Польша окажется вовлеченной в боевые действия, то Франция и союзники также должны последовать за ней и начать войну.
Тех, кто допускает подобное, Филиппо назвал "сумасшедшими", которые готовятся к третьей мировой войне. Политик призвал приложить усилия, чтобы остановить их.