МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Решение властей Польши направить военнослужащих к границе с Белоруссией может повлечь развязывание третьей мировой войны, предупредил в своем микроблоге в соцсети X (бывшая Twitter) руководитель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Россия заставляет Польшу обгонять НАТО в важном аспекте, пишут СМИ

Он напомнил, что Варшава выделила десятитысячный контингент для отправки к границе соседней республики, и назвал это "безумным" решением.

Филиппо призвал помнить, что из-за действующих правил Североатлантического альянса и Евросоюза, в случае, если Польша окажется вовлеченной в боевые действия, то Франция и союзники также должны последовать за ней и начать войну.

Тех, кто допускает подобное, Филиппо назвал "сумасшедшими", которые готовятся к третьей мировой войне. Политик призвал приложить усилия, чтобы остановить их.