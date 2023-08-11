2023-08-11T09:15:00+03:00
2023-08-11T09:30:22+03:00
2023-08-11T09:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230811/841393935.html
ВВП Великобритании вырос на 0,4 процента
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВВП Великобритании во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,4%, а в квартальном — на 0,2%, сообщает национальное статистическое бюро... ПРАЙМ, 11.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, великобритания, ввп
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256960.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256960.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256959.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256959.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256947.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/69/841256947.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841342736.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,4%, а в квартальном — на 0,2%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики прогнозировали, что показатель в годовом выражении вырастет лишь на 0,2%, а в квартальном — не изменится.
Отмечается при этом, что объем ВВП страны во втором квартале на 0,2% ниже, чем он был в четвертом квартале 2019 года, перед началом пандемии коронавируса.
В сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,1%, а строительный сектор вырос на 0,3%.