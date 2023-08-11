МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,4%, а в квартальном — на 0,2%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Путин оценил вклад строительной отрасли в ВВП страны

Аналитики прогнозировали, что показатель в годовом выражении вырастет лишь на 0,2%, а в квартальном — не изменится.

Отмечается при этом, что объем ВВП страны во втором квартале на 0,2% ниже, чем он был в четвертом квартале 2019 года, перед началом пандемии коронавируса.

В сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в квартальном выражении зафиксирован рост на 0,1%, а строительный сектор вырос на 0,3%.