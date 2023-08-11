ПАРИЖ, 11 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в июле составила 4,3%, продолжив снижение, говорится в итоговом отчете Национального института статистики Франции (Insee), опубликованном в пятницу. Франция приостанавливает финансовую поддержку Буркина-Фасо

"В годовом исчислении потребительские цены выросли на 4,3% в июле 2023 года. Снижение инфляции объясняется, с одной стороны, более существенным, чем месяцем ранее, снижением цен на энергетику (на 3,7% после 3%), а с другой стороны – замедлением роста цен на продовольствие (12,7% после 13,7%)", — говорится в отчёте института.

По итогам июня показатель инфляции составил 4,5%, месяцем ранее — 5,1%, а по итогам прошлого года — 6%.

Отмечается, что существенно замедляется рост цен на газ, они увеличились на 4,5% в июле после 22% месяцем ранее, несмотря на отмену "тарифного щита" в конце июня.

Цена на электричество выросла на 9,4% после 10,1% в июне, цены на топливо на заправках — на 22,9% после роста на 28,7%.

Рост цен на продовольственные товары, хоть и оказался по итогам июля в годовом выражении меньшим, чем в июне, все равно остался существенным на мясо, молоко, злаковые, сыр и яйца, растительное масло.

В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата. Тем не менее, по прогнозам центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% по итогу будущего года.