МИНСК, 14 авг — ПРАЙМ. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) прогнозируют ускорение инфляции в Белоруссии в четвертом квартале года, об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре группы главного экономиста ЕАБР Евгения Винокурова. Инфляция в России идет по верхней половине прогноза, заявил Заботкин

"Сохраняющееся ценовое давление из-за расширившегося внутреннего спроса и дефицита на рынке труда, по нашей оценке, приведет к ускорению инфляции в IV квартале", — говорится в обзоре, опубликованном в телеграм-канале ЕАБР в понедельник.

При этом в ЕАБР констатировали, что на текущем этапе годовая инфляция в Белоруссии продолжила замедляться: потребительские цены выросли за год на 2,7% по итогам июля, при том что по итогам июня этот показатель был равен 2,9%, а ещё месяцем ранее — 3,7%.

"Ключевой составляющей стало снижение цен на непродовольственные товары на 2% г/г в июле. На такую динамику инфляции оказывает влияние ценовое регулирование, ограничивающее предельный размер торговой наценки. Укрепление белорусского рубля к российскому рублю могло стать дополнительным фактором сдержанной динамики цен на непродовольственные товары", — объясняют в ЕАБР такую динамику.

"Вместе с тем начали проявляться последствия увеличения внутреннего спроса: повысились темпы роста цен на продовольственные товары и услуги, соответственно, до 3,9% г/г и 7,1% г/г в июле по сравнению с 3,6% г/г и 6,9% г/г месяцем ранее", — также говорится в обзоре.