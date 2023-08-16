МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Поборы, которые школы в ряде случае собирают с родителей, незаконны, сообщил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Школьные рюкзаки в России в среднем подорожали почти на 60 процентов за год

По его словам, кардинально поменялся порядок финансирования учреждений среднего образования. Сейчас оно осуществляется из нескольких источников. Это федеральное финансирование, региональное, муниципальное, а также собственные средства.

"Сегодня у школ есть всё, чтобы достойно встретить учеников и полностью обеспечить учебный процесс. Регионы в необходимом количестве выделяют деньги на ремонт, замену устаревшего оборудования и укрепляют материально-техническую базу школ", — подчеркнул юрист.

Там, где этого нет, можно говорить о направлении финансирования на другие цели, что наказуемо, также это может свидетельствовать о выборе недобросовестных подрядчиков. Эта проблема — нерадивого директора школы, а не родителей, отметил Соловьев.

Он добавил, что в ряде регионов указаниями их руководителей поборы со стороны школ запрещены в явном виде. Родители могут сами решать, принимают ли они условия образовательных учреждений, касающиеся вступительных взносов, сборов на шторы, краску, кулер, мебель, подарки учителям, скоростной интернет. "И в этом случае не нужно путать удобство и дополнительные опции для ребенка со стремлением приобрести влияющие на учебный процесс вещи", — указал юрист.

В случае поборов необходимо обращаться к директору, а затем, если нет никакого эффекта, — в райотдел образования, а затем в прокуратуру и к главе муниципалитета.

По его словам, сейчас нужно вести речь о запрете родительским инициативным группам вести какую-либо финансовую деятельность — именно чрезмерно активные родители ищут возможность подсадить на "финансовую иглу" администрацию школы. Они рассчитывают таким образом что из-за этого "градус лояльности к их детям существенно повысится, а они будут в курсе всего происходящего в школе". Юрист считает недопустимым подобное вмешательство в образовательный процесс.

Соловьев уточнил, что расходы на кино, экскурсии, театры и пособия не в рамках школьной программы могут осуществляться на средства родителей.