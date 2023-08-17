ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин признала провал антироссийских санкций после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ, одновременно призвав прекратить финансирование Украины из-за снижения богатства самих Штатов. Американцы пришли в бешенство от новой выходки Байдена

"Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине", — написала конгрессвуман в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Грин отметила также, что США отправили Украине 113 миллиардов долларов и продолжают посылать по 1 миллиарду долларов каждый месяц.

"Россия все богатеет, а Америка беднеет на триллионы", — добавила она.

Ранее швейцарский банк UBS опубликовал доклад "О глобальном благосостоянии", согласно которому в 2022 году в большинстве стран наблюдалась значительная потеря благосостояния, в первую очередь в США, в то время как только в нескольких странах наблюдалось увеличение показателя, в том числе в России с ростом на 600 миллиардов долларов на финансовом рынке.

Согласно докладу, США в 2022 году потеряли 5,9 триллиона долларов.

Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в июле заявила, что конфликт на Украине, по оценке фонда, слабее влияет на экономику России, чем ожидалось изначально. МВФ ожидает, что по итогам года ВВП РФ вырастет на 0,7%. В середине апреля Всемирный банк также опубликовал уточненный прогноз динамики экономики России — вместо снижения на 3,3% теперь ожидается минус 0,2%. А Минэкономразвития и ЦБ РФ прогнозируют рост ВВП России по итогам года в диапазоне 0,5-2%.