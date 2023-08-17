МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российская экономика выросла, несмотря на непростое финансовое положение, пишет Nihon Keizai. В конгрессе США признали провал санкций из-за роста благосостояния России

Как отмечается, подъему способствовали активное производство военной продукции и повышение личного потребления.

Так, ВВП России увеличился на 4,9% за период с апреля по июнь, это произошло впервые за пять кварталов.

Промышленное производство в России выросло на 6,3% в период с апреля по июнь. После начала спецоперации на Украине правительство направило огромные средства на оборонную промышленность, отмечается в статье.

Кроме того, остается активным личное потребление в России — розничные продажи выросли на 9% в апреле-июне.

Эта тенденция, в частности, отражается в данных по продажам автомобилей. Произошло изменение структуры покупок. Многие потребители отказываются от дорогих европейских и американских автомобилей в пользу китайских.

Вместе с тем, издание констатирует, что финансовое положение России остается непростым, дефицит бюджета, согласно оценкам Минфина, ожидается на уровне 2-2,5% ВВП в 2023 году.

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