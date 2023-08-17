Nihon Keizai: российская экономика выросла, несмотря на сложности
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российская экономика выросла, несмотря на непростое финансовое положение, пишет Nihon Keizai.
Как отмечается, подъему способствовали активное производство военной продукции и повышение личного потребления.
Так, ВВП России увеличился на 4,9% за период с апреля по июнь, это произошло впервые за пять кварталов.
Промышленное производство в России выросло на 6,3% в период с апреля по июнь. После начала спецоперации на Украине правительство направило огромные средства на оборонную промышленность, отмечается в статье.
Кроме того, остается активным личное потребление в России — розничные продажи выросли на 9% в апреле-июне.
Эта тенденция, в частности, отражается в данных по продажам автомобилей. Произошло изменение структуры покупок. Многие потребители отказываются от дорогих европейских и американских автомобилей в пользу китайских.
Вместе с тем, издание констатирует, что финансовое положение России остается непростым, дефицит бюджета, согласно оценкам Минфина, ожидается на уровне 2-2,5% ВВП в 2023 году.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230817/841480939.html