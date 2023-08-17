ТОКИО, 17 авг — ПРАЙМ. Общий объем экспорта Японии в РФ в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению аналогичным периодом годом ранее, импорт снизился на 69,6%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.

В частности, экспорт Японии в Россию в июле этого года составил 50,94 миллиарда иен (347,85 миллиона долларов).

Импорт в подотчетный период составил 53,79 миллиарда иен (367,31 миллиона долларов).

В частности, Япония по итогам июля нарастила импорт зерновых из России почти на 5680% по сравнению с июлем 2022 года.

Рост импорта зерновых по итогам месяца составил 5679,4%.

Вместе с этим импорт рыбы и рыбных изделий в июле текущего года снизился на 35,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Импорт овощей просел на 30%.

Мясо, мясные изделия и фрукты в июле 2023 года не импортировались.

Япония в июле 2023 года снизила импорт СПГ из России на 53,6% по сравнению с июлем 2022-го, импорт угля просел на 72,9%.

Импорт цветных металлов упал на 69,5%. Сократился и импорт руды цветных металлов – на 93%, а также продукции из железа и стали – на 52,2%.

Вместе с этим в июле 2023 года отмечен рост импорта из России изолированных проводов и кабелей – на 20,4%.

Япония в июле 2023 г увеличила экспорт медицинских изделий в РФ на 1123% по сравнению с июлем 2022 года.

Вместе с этим по итогам июля текущего года экспорт продукции из пластика в Россию сократился на 34,9%.

Япония в июле 2023 года также сократила экспорт генераторов в Россию на 57,5%.

В июле 2023 года Япония нарастила экспорт транспортных средств в РФ на 84% по сравнению с июлем 2022 года.

В частности, экспорт легковых автомобилей в Россию за отчетный период увеличился на 84,9%, автобусов и грузовых автомобилей – 60,2%.

Вместе с этим Япония сократила в июле этого года экспорт в РФ мотоциклов на 30,7%, а запчастей – на 44,4%.

Япония в июле 2023 года нарастила экспорт резины в Россию на 248,5% по сравнению с июлем 2022-го, а бумаги и бумажных изделий – на 45,3%.

Вместе с этим экспорт изделий из стали и железа из Японии в Россию упал на 94,3%.

Снизился и экспорт аудио- и видеоаппаратуры – на 2,2%. Экспорт же телевизионных приемников вырос на 750%.