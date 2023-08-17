МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Китай по итогам первого полугодия стал главным торговым партнером Казахстана: объем торговли между странами вырос за год более чем на 20%, Россия на втором месте, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства Казахстана.

Согласно его данным, товарооборот Китая и Казахстана по итогам января-июня составил 13,6 миллиарда долларов, что больше результата прошлого года на 20,5%, в результате доля Китая достигла 20,2% от всего товарооборота Казахстана. Экспорт в Китай сократился на 3% — до 6,3 миллиарда долларов, или 16,7% от всего экспорта, а импорт, наоборот, вырос на 53% — до 7,3 миллиарда долларов, или 24,8%.

Российско-казахстанская торговля выросла в годовом выражении на 3,7% — до 12,7 миллиарда долларов, что составляет 18,9% от товарооборота Казахстана. Поставки товаров в Россию увеличились в 1,4 раза — до 4,9 миллиарда долларов (13%), а закупки из России сократились — на 10%, до 7,8 миллиарда долларов (26,6%).

На третьем месте расположилась Италия, чей товарооборот с Казахстаном снизился на 1,5% — до 7,9 миллиарда долларов, а доля составила 11,7%. Казахстанские поставки товаров в эту страну уменьшились на 4,3% — до 7,2 миллиарда долларов, что составляет 19% от объема экспорта страны. При этом импорт из Италии в первом полугодии вырос до 633,2 миллиона долларов (2,2% от всего импорта) против 427,2 миллиона годом ранее.

В топ-10 торговых партнеров Казахстана также входят Южная Корея (с долей в 5,2% от всего товарооборота Казахстана), Турция (4,3%), Нидерланды (3,7%), Узбекистан (3,3%), Франция (3,1%), США (2,7%) и Германия (2,5%).