МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские власти на данный момент приняли решение воздержаться от ужесточения валютного контроля, пишут "Ведомости". В Госдуме призвали восстановить возврат валютной выручки в страну

Как сообщают источники, соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшейся ранее встречи Владимира Путина с членами кабинета министров и главой Банка России Эльвирой Набиуллиной

По данным издания, экспортеры в добровольном порядке выразили согласие нарастить объем продажи своей валютной выручки. Отмечается, что об этом правительство договорилось с ними "в неформальном порядке". Таким образом, решено на данный момент ограничиться мониторингом.

В частности, в России пока не будут устанавливать нормативы продажи выручки. Кроме того, решено воздержаться от введения ограничений на движение капитала.

При этом, в случае если ситуация с курсом не изменится к лучшему, то введение обязательной продажи экспортерами валютной выручки, как указал источник, будет неизбежной. Кроме того, вероятно увеличение налоговой нагрузки.

Издание также сообщает, что участники совещания согласились с тем, что ужесточение валютного контроля можно расценивать как крайнюю меру. По их мнению, она способна оказывать воздействие на курс национальной валюты лишь временно. Тогда как главным фактором, из-за которого происходит падение курса рубля, является мягкая денежная политика, которая повлекла избыточный рост денежной массы М2 — в июле текущего года данный показатель поднялся до 88,1 триллиона рублей.