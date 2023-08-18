МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил работодателям, которые испытывают нехватку кадров, активнее пользоваться услугами осужденных, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена. Титов предложил ослабить ограничения в отношении блогера Блиновской

"Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился ко всем работодателям страны с предложением закрывать вакансии на производстве с помощью исправительных центров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)", — говорится в сообщении.

По статистике ФСИН, сегодня услугами более 26 тысяч подобных специалистов пользуются около 1700 работодателей — в промышленном производстве, в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве, переработке мусора и так далее, отметил Титов.

"Круг отраслей очень широкий. ФСИН готова увеличить предложение. Процитирую фрагмент из их официального обращения — "осужденные к принудительным работам — постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы. Поэтому те, кто особенно сильно страдает от кадрового дефицита — обращайтесь, ФСИН ждет", — добавил омбудсмен.

Он напомнил, что с 2017 года в Уголовном кодексе появился новый вид наказания — принудительные работы: суд может назначить его осужденному либо с самого начала в приговоре (как альтернативу заключению), либо уже потом, в порядке замены неотбытой части наказания на более мягкий вид. А с 2020 года в России начали создавать участки исправительных центров непосредственно на предприятиях — осужденные к принудительным работам живут в общежитиях под охраной и работают на этих же предприятиях, получают соответствующую (а не символическую) зарплату.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей с октября текущего года. По действующим ранее нормам, при исполнении наказания в виде принудительных работ имелась возможность трудоустройства осужденных только в организациях.

Теперь осужденные смогут трудиться у ИП, от которых поступают предложения по работе на должности грузчиков, дворников, разнорабочих или, при наличии навыков, парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков.