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https://1prime.ru/macroeconomics/20230818/841501034.html
В Москве сбили украинский беспилотник
Макроэкономика
Новости
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В Москве уничтожен беспилотник, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. Инцидент произошел сегодня ночью. Летательный аппарат сбит при попытке пролета на столицу. Его... ПРАЙМ, 18.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, беспилотник, министерство обороны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В Москве уничтожен беспилотник, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина.
Инцидент произошел сегодня ночью. Летательный аппарат сбит при попытке пролета на столицу. Его обломки упали в районе Экспоцентра.
Зданию каких-либо значимых разрушений не причинено.
Как сообщает Минобороны, около 04.00 мск киевский режим в очередной раз попытался атаковать беспилотником объекты в столице и Подмосковье.
Были применены средства ПВО, после чего беспилотник изменил направление полета. Ведомство уточняет, что он упал в центре Москвы, в окрестностях Краснопресненской набережной на нежилое здание.
Жертв и возгораний нет. Городские власти сообщают, что экстренные службы приступили к работе на месте инцидента.
Ранее украинские беспилотники пытались атаковать объекты в столичном регионе, в частности, здания в деловом центре "Сити".