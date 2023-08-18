МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В Москве уничтожен беспилотник, сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина. Киев попытался атаковать Москву беспилотником, сообщило Минобороны

Инцидент произошел сегодня ночью. Летательный аппарат сбит при попытке пролета на столицу. Его обломки упали в районе Экспоцентра.

Зданию каких-либо значимых разрушений не причинено.

Как сообщает Минобороны, около 04.00 мск киевский режим в очередной раз попытался атаковать беспилотником объекты в столице и Подмосковье.

Были применены средства ПВО, после чего беспилотник изменил направление полета. Ведомство уточняет, что он упал в центре Москвы, в окрестностях Краснопресненской набережной на нежилое здание.

Жертв и возгораний нет. Городские власти сообщают, что экстренные службы приступили к работе на месте инцидента.

Ранее украинские беспилотники пытались атаковать объекты в столичном регионе, в частности, здания в деловом центре "Сити".