МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Прямую помощь Соединенных Штатов Украине на фоне провала контрнаступления ВСУ пора свернуть, заявил на встрече со своими избирателями член палаты представителей от штата Мэриленд республиканец Энди Харрис. Его слова приводит издание Politico. В США объяснили, почему Киеву не хотят давать новое оружие

"Можно ли это назвать скорее патовой ситуацией? Должны ли мы относиться к этому реалистично? Скорее всего, думаю, должны", — сказал конгрессмен.

Говоря о наступлении ВСУ, которое, как ожидали в Киеве и на Западе, должно было переломить ход боевых действий, он подчеркнул: "Говорю прямо, оно провалилось".

"Я уже не уверен, что это можно выиграть", — добавил Харрис.

Издание напоминает, что политик был "непоколебимым в своей поддержке" Владимира Зеленского в первые месяцы с начала СВО и проголосовал за большой отдельный пакет помощи Украине от Конгресса в прошлом году.

"Новый тон Харриса в отношении помощи Украине является еще одним признаком изменения позиции Республиканской партии в этом вопросе", — отмечается в статье.

В качестве аргументов при возражении на инициативы увеличить помощь Киеву приводится возможность возможных махинаций и растрат. Критики также указывают на то, что миллиарды долларов Украине приходится выделять на фоне роста цен на продукты питания в самих США. Кроме того, высказываются опасения развязывания "третьей мировой войны" из-за возможного вступления Украины в НАТО.

"Извините, у нас нет таких денег", — сказал Харрис, имея в виду дефицит США в триллион долларов в постковидные годы.

Таким образом, конгрессмен "присоединился к хору сторонников жесткой линии Республиканской партии на Капитолийском холме", которые настаивают на прекращении боевых действий и начале переговоров.

"Я думаю, что пришло время реально призвать к мирным переговорам", — подчеркнул Харрис, добавив, что знает о нежелании Зеленского пойти на это. При этом, как указал конгрессмен, Зеленский без помощи США "проиграл бы с позором".

"И с нашей помощью он не победит", — добавил политик.