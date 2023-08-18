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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230818/841501542.html
Годовая инфляция в Японии в июле осталась на уровне 3,3 процента
Макроэкономика
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Потребительские цены в Японии по итогам июля выросли на 3,3%, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций... ПРАЙМ, 18.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, япония, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам июля выросли на 3,3%, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали замедления роста цен до 2,5%.
В месячном выражении цены за июль выросли на 0,5% после роста на 0,1% в июне.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,1%, как и ожидалось. В месячном выражении базовые потребительские цены поднялись на 0,4%.