МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам июля выросли на 3,3%, как и месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 25 процентов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали замедления роста цен до 2,5%.

В месячном выражении цены за июль выросли на 0,5% после роста на 0,1% в июне.

Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,1%, как и ожидалось. В месячном выражении базовые потребительские цены поднялись на 0,4%.