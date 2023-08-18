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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230818/841507369.html
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 5,5 процента по итогам июля
Макроэкономика
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. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной... ПРАЙМ, 18.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, инфляция, еврозона, евростат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой.
Годом ранее на ту же дату в еврозоне была зафиксирована инфляция в 8,9%.
За июль потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, снизились на 0,1%.
Базовая годовая инфляция в то же время осталось на уровне предыдущего месяца в 5,5%, как и показывала предварительная оценка.
Самая высокая годовая инфляция по итогам июля была зафиксирована в Венгрии (17,5%), Словакии (10,3%) и Польше (10,3%) и Румынии (8,9%), самая низкая — в Бельгии (1,7%), Люксембурге (2%) и Испании (2,1%).