МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. В странах ЕС зафиксировали рекордное число заявлений о банкротстве компаний

Показатель совпал с предварительной оценкой.

Годом ранее на ту же дату в еврозоне была зафиксирована инфляция в 8,9%.

За июль потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, снизились на 0,1%.

Базовая годовая инфляция в то же время осталось на уровне предыдущего месяца в 5,5%, как и показывала предварительная оценка.

Самая высокая годовая инфляция по итогам июля была зафиксирована в Венгрии (17,5%), Словакии (10,3%) и Польше (10,3%) и Румынии (8,9%), самая низкая — в Бельгии (1,7%), Люксембурге (2%) и Испании (2,1%).