МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине сейчас не просматривается, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь". Европейские друзья указали Украине на дверь

По его словам, западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. В Москве рассматривают "лицемерные призывы западников" к переговорам как тактическую уловку. Министр отметил, что она нужна для того, чтобы "в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами".

Лавров подчеркнул, что это — "путь войны, а не мирного урегулирования", и это "абсолютно ясно".

Лавров напомнил, что Россия готова к содержательному диалогу, потратила много лет и усилий на попытки добиться выполнения Киевом Минских соглашений. При этом Москва с первых дней СВО была открыта к обсуждению путей достижения ее целей и задач политико-дипломатическим путем, подчеркнул глава МИД.

"Мы сразу откликнулись на предложение Украины начать переговоры и вели их вплоть до того момента, как украинская сторона по указке Запада не прервала их в апреле 2022 года. А позднее, 30 сентября 2022 года, Владимир Зеленский своим указом и вовсе запретил переговоры с российским руководством. Таким образом, именно Киев с подачи внешних кураторов саботировал дипломатическую работу", — объяснил Лавров.

Многосторонние встречи, которые были организованы сначала в Копенгагене, затем в Джидде, проводятся без приглашения российских представителей, указал он. Их организаторы надеются убедить развивающиеся страны поддержать "формулу мира" Зеленского

"Москву при этом обвиняют в "нежелании участвовать в переговорах", а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются. Понятно, что такой подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией", — подчеркнул Лавров.