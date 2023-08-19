МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Возрастные американские сенаторы застряли в мышлении холодной войны и посылают слишком много денег Киеву, написал в статье "Украина и геронтократия" для The Washington Times обозреватель Майкл Маккенна. В США обнаружили истоки украинских взяток и откатов семьи Байдена

По его словам, вместо Украины они должны сосредоточиться на собственной обороне и защите от Китая.

В статье подчеркивается, что американский средний класс теряет позиции в образовании своих детей, личных финансах, безопасности и других сферах жизни.

"Жители США имеют полное право спросить, почему лидеры обеих партий заботятся о 40 миллионах украинцев больше, чем о 330 миллионах американцев", — отмечает автор.

Однако политическая элита не прислушивается к американскому среднему классу и продолжает финансировать Украину, констатирует журналист, призывая признать, что следующий вызов для США — это конфликт с Китаем.

Что касается европейских союзников, то, по мнению автора, они сейчас живут под военной защитой США, но им пора начать "самостоятельно платить за аренду".

Маккенна подверг критике тот факт, что обе американские партии не предпринимают значимых шагов против Китая, несмотря на разработку Пекином нового ядерного оружия и средств его доставки.

"Нами руководят люди, которые путают ностальгию со стратегическим мышлением и которые заботятся о благополучии американцев в гораздо меньшей степени, чем должны. В какой-то момент в не столь отдаленном будущем это стане серьезной проблемой", — заключил автор.

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