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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230819/841516599.html
Япония, США, Южная Корея будут проводить встречи минфинансов и торговли
Макроэкономика
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Япония, США и Южная Корея договорились не только о регулярном проведении саммитов и встреч глав МИД, оборонных ведомств, секретарей национальных советов безопасности, но и... ПРАЙМ, 19.08.2023
макроэкономика, экономика, промышленность, новости, япония, сша, южная корея, финансы, торговля, промышленность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 19 авг — ПРАЙМ. Япония, США и Южная Корея договорились не только о регулярном проведении саммитов и встреч глав МИД, оборонных ведомств, секретарей национальных советов безопасности, но и министров финансов и министров торговли и промышленности, об этом на пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Мы подтвердили сотрудничество Японии, США и Южной Кореи на различных уровнях и договорились о проведении трехстороннего саммита по крайней мере раз в год. Одновременно с этим министры иностранных дел, министры обороны, секретари национальных советов безопасности трех стран будут проводить встречи по крайней мере раз в год. Кроме того, будут проводиться встречи министров финансов и министров торговли и промышленности", — сказал Кисида.
Япония, США и Южная Корея провели первый автономный трехсторонний саммит вне рамок международных форумов в Кэмп-Дэвиде — загородной резиденции президента США.