ТОКИО, 19 авг — ПРАЙМ. Япония, США и Южная Корея договорились не только о регулярном проведении саммитов и встреч глав МИД, оборонных ведомств, секретарей национальных советов безопасности, но и министров финансов и министров торговли и промышленности, об этом на пресс-конференции в Кэмп-Дэвиде заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Без Запада. Кто и как будет диктовать свои условия в экономике

"Мы подтвердили сотрудничество Японии, США и Южной Кореи на различных уровнях и договорились о проведении трехстороннего саммита по крайней мере раз в год. Одновременно с этим министры иностранных дел, министры обороны, секретари национальных советов безопасности трех стран будут проводить встречи по крайней мере раз в год. Кроме того, будут проводиться встречи министров финансов и министров торговли и промышленности", — сказал Кисида.

Япония, США и Южная Корея провели первый автономный трехсторонний саммит вне рамок международных форумов в Кэмп-Дэвиде — загородной резиденции президента США.