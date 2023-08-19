МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах признают, что могли упустить возможность поддержать на ранней стадии переговоры Москвы и Киева, пишет Politico со ссылкой на мнение неназванных официальных лиц американской администрации. Лавров: перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине нет

"Возможно, мы упустили возможность поддержки более ранних переговоров", — сказал один из них.

При этом, по его словам, мало кто верит в серьезность намерений Москвы относительно проведения переговоров.

Он добавил, что ни один высокопоставленный деятель не считал ни тогда, ни сейчас, что контрнаступление ВСУ было ошибкой.

Другой чиновник заявил, что администрация все чаще задает себе вопрос: что делать, если признать, что США не собираются вечно поддерживать Украину.