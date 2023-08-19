2023-08-19T07:16:53+03:00
2023-08-19T07:16:53+03:00
2023-08-19T07:16:53+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230819/841516705.html
В США считают, что упустили возможность поддержать переговоры с Россией
Макроэкономика
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В Соединенных Штатах признают, что могли упустить возможность поддержать на ранней стадии переговоры Москвы и Киева, пишет Politico со ссылкой на мнение неназванных официальных... ПРАЙМ, 19.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, россия, украина, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах признают, что могли упустить возможность поддержать на ранней стадии переговоры Москвы и Киева, пишет Politico со ссылкой на мнение неназванных официальных лиц американской администрации.
"Возможно, мы упустили возможность поддержки более ранних переговоров", — сказал один из них.
При этом, по его словам, мало кто верит в серьезность намерений Москвы относительно проведения переговоров.
Он добавил, что ни один высокопоставленный деятель не считал ни тогда, ни сейчас, что контрнаступление ВСУ было ошибкой.
Другой чиновник заявил, что администрация все чаще задает себе вопрос: что делать, если признать, что США не собираются вечно поддерживать Украину.