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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230823/841555477.html
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе немного увеличились
Макроэкономика
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Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 11,5% с 11,1% месяцем ранее, в целом показатель соответствует уровню первого квартала, говорится в... ПРАЙМ, 23.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, инфляционные ожидания, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 11,5% с 11,1% месяцем ранее, в целом показатель соответствует уровню первого квартала, говорится в материалах ЦБ.
"После снижения во втором квартале в июле – августе инфляционные ожидания вновь выросли. Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в августе увеличилась до 11,5%, что соответствует уровню первого квартала", — сказано в документе.
В то же время наблюдаемая населением годовая инфляция в августе продолжила снижаться: ее медианная оценка была равна 13,5% против 13,8% в июле.
Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета – осени 2022 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 году, стабилизируется вблизи 4% в 2024 году и будет сохраняться на этом целевом уровне в дальнейшем.