МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 11,5% с 11,1% месяцем ранее, в целом показатель соответствует уровню первого квартала, говорится в материалах ЦБ. В ЦБ рассказали, чьи замороженные активы обменяют в первую очередь

"После снижения во втором квартале в июле – августе инфляционные ожидания вновь выросли. Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в августе увеличилась до 11,5%, что соответствует уровню первого квартала", — сказано в документе.

В то же время наблюдаемая населением годовая инфляция в августе продолжила снижаться: ее медианная оценка была равна 13,5% против 13,8% в июле.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета – осени 2022 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 году, стабилизируется вблизи 4% в 2024 году и будет сохраняться на этом целевом уровне в дальнейшем.