МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Аргентина, Иран, Саудовская Авария, Египет и ОАЭ станут новыми участниками БРИКС, сообщает бразильский новостной портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита. Президент ЮАР назвал преимущества расширения БРИКС

Как отмечает портал, новые страны-участницы были распределены по географическому принципу.

"БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран… В окончательный список страны вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет", — говорится в сообщении портала.

По данным портала, для соблюдения географического баланса в список может быть включена еще одна африканская страна.

Ранее Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении, приняла документ, в котором изложены его принципы.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.