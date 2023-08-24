МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. США сейчас находятся в состоянии негласной войны, которую объявили против Турции, своего союзника по НАТО, поддерживая террористические организации, пишет турецкое издание Yeni Safak

Флаги США

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В качестве аргумента автор приводит тот факт, что американские военные проводят учения с Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической и запрещена.

Так, ранее в сирийском районе Камышлы прошли учения военных США и курдских вооруженных формирований.

"Турция находится в состоянии "тайной", негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником!" — указывается в публикации.

Он напоминает, что США усилили террористические атаки на Турцию после первой войны в Персидском заливе.

Как отмечается, госдепартамент США объявил, что в будущем году не станет накладывать эмбарго на поставки вооружений греко-кипрской стороне. Таким образом, делается вывод, Вашингтон всячески поддерживает греков-киприотов и Грецию, и этот "дуэт" направлен против Турции.

Говоря о России, автор отметил, что она является противником США, недавно в Совбезе ООН не пропустила проект резолюции, осуждающей Турецкую Республику Северного Кипра.

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