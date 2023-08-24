Yeni Safak: США негласно ведут войну против Турции, поддерживая курдов
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. США сейчас находятся в состоянии негласной войны, которую объявили против Турции, своего союзника по НАТО, поддерживая террористические организации, пишет турецкое издание Yeni Safak.
В качестве аргумента автор приводит тот факт, что американские военные проводят учения с Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической и запрещена.
Так, ранее в сирийском районе Камышлы прошли учения военных США и курдских вооруженных формирований.
"Турция находится в состоянии "тайной", негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником!" — указывается в публикации.
Он напоминает, что США усилили террористические атаки на Турцию после первой войны в Персидском заливе.
Как отмечается, госдепартамент США объявил, что в будущем году не станет накладывать эмбарго на поставки вооружений греко-кипрской стороне. Таким образом, делается вывод, Вашингтон всячески поддерживает греков-киприотов и Грецию, и этот "дуэт" направлен против Турции.
Говоря о России, автор отметил, что она является противником США, недавно в Совбезе ООН не пропустила проект резолюции, осуждающей Турецкую Республику Северного Кипра.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230824/841557955.html