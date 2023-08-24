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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230824/841558537.html
Американский разведчик проиллюстрировал судьбу Зеленского историческим фото
Макроэкономика
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Украина подпишет безоговорочную капитуляцию, как это сделала Япония в 1945 году, написал в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он ответил на пост Владимира... ПРАЙМ, 24.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, япония, владимир зеленский, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Украина подпишет безоговорочную капитуляцию, как это сделала Япония в 1945 году, написал в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он ответил на пост Владимира Зеленского с заявлением, что Киев не намерен торговать людьми и территорией страны.
"Подсказка, господин президент: Именно НАТО предложило сделку", — указал Риттер. Он добавил, что Россия ничем не торгует.
По словам экс-разведчика, россияне имеют дело с реальностью. При этом реальность, как указал Риттер, заключается в том, что Украина в конечном итоге безоговорочно капитулирует.
Риттер призвал Зеленского помнить церемонию, которая состоялась в Токийском заливе 2 сентября 1945 года. Тогда представители японского военного командования подписали на американском линкоре "Миссури" акт о капитуляции.
"Это ваше будущее", — подчеркнул Риттер, приложив к посту историческую фотографию, где запечатлен формальный акт окончания Второй мировой войны.