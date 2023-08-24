МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Украина подпишет безоговорочную капитуляцию, как это сделала Япония в 1945 году, написал в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер. Итальянский генерал объяснил, почему военная победа Украины немыслима

Он ответил на пост Владимира Зеленского с заявлением, что Киев не намерен торговать людьми и территорией страны.

"Подсказка, господин президент: Именно НАТО предложило сделку", — указал Риттер. Он добавил, что Россия ничем не торгует.

По словам экс-разведчика, россияне имеют дело с реальностью. При этом реальность, как указал Риттер, заключается в том, что Украина в конечном итоге безоговорочно капитулирует.

Риттер призвал Зеленского помнить церемонию, которая состоялась в Токийском заливе 2 сентября 1945 года. Тогда представители японского военного командования подписали на американском линкоре "Миссури" акт о капитуляции.

"Это ваше будущее", — подчеркнул Риттер, приложив к посту историческую фотографию, где запечатлен формальный акт окончания Второй мировой войны.