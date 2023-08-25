МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Украина становится непригодной для жизни землей из-за поставок киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном, заявила в статье для kp.ru официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Итальянский генерал объяснил, почему военная победа Украины немыслима

Она подчеркнула, что эти боеприпасы из США и Великобритании являются радиоактивными и высокотоксичными, они заражают почву, что уже фиксируется объективными средствами.

Она напомнила, что в мае этого года в Хмельницкой области произошел подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые хранились на складе в областном центре. В результате этого инцидента в регионе, а также в ряде воеводств Польши был зафиксирован всплеск радиоактивности.

По ее словам, для рекультивации зараженной земли потребуется продолжительная и дорогостоящая процедура дезактивации.

"Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд – гарантию раковых опухолей", — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что нужно требовать вывезти из страны эти боеприпасы как можно скорее.

Ранее Захарова заявляла, что если Вашингтон поставит Киеву танковые снаряды с обедненным ураном, то это причинит ущерб экологической ситуации, а украинское зерно окажется зараженным.

По словам официального представителя МИД, использование таких снарядов может рассматриваться как проявление геноцида.