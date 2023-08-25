МИД России: боеприпасы с ураном делают из Украины непригодную для жизни землю
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Украина становится непригодной для жизни землей из-за поставок киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном, заявила в статье для kp.ru официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что эти боеприпасы из США и Великобритании являются радиоактивными и высокотоксичными, они заражают почву, что уже фиксируется объективными средствами.
Она напомнила, что в мае этого года в Хмельницкой области произошел подрыв боеприпасов с обедненным ураном, которые хранились на складе в областном центре. В результате этого инцидента в регионе, а также в ряде воеводств Польши был зафиксирован всплеск радиоактивности.
По ее словам, для рекультивации зараженной земли потребуется продолжительная и дорогостоящая процедура дезактивации.
"Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд – гарантию раковых опухолей", — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что нужно требовать вывезти из страны эти боеприпасы как можно скорее.
Ранее Захарова заявляла, что если Вашингтон поставит Киеву танковые снаряды с обедненным ураном, то это причинит ущерб экологической ситуации, а украинское зерно окажется зараженным.
По словам официального представителя МИД, использование таких снарядов может рассматриваться как проявление геноцида.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230825/841565825.html