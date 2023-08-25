МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ВСУ попытались ударить по гражданским объектам в России, ракета была сбита в Калужской области, сообщает Министерство обороны. В экстренных службах оценили последствия атаки дрона на башню "Москва-сити"

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел сегодня ночью. Киевский режим, как отметили в Минобороны, совершил попытку террористической атаки, направленной на российские гражданские объекты. Для этого украинские военные применили ракету, входящую в состав доработанного комплекса ПВО С-200.

Запущенная ракета была обнаружена и средствами противовоздушной обороны уничтожена.

ВСУ ранее неоднократно пытались запустить по Москве и окрестностям столицы ударные дроны.



