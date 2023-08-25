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В Калужской области сбили украинскую ракету С-200
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ВСУ попытались ударить по гражданским объектам в России, ракета была сбита в Калужской области, сообщает Министерство обороны. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел сегодня... ПРАЙМ, 25.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, всу, минобороны рф, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ВСУ попытались ударить по гражданским объектам в России, ракета была сбита в Калужской области, сообщает Министерство обороны.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел сегодня ночью. Киевский режим, как отметили в Минобороны, совершил попытку террористической атаки, направленной на российские гражданские объекты. Для этого украинские военные применили ракету, входящую в состав доработанного комплекса ПВО С-200.
Запущенная ракета была обнаружена и средствами противовоздушной обороны уничтожена.
ВСУ ранее неоднократно пытались запустить по Москве и окрестностям столицы ударные дроны.