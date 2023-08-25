МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Чуть больше трети россиян в этом году планируют взять выходной или отпуск на 1 сентября, это рекордное значение за несколько лет, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Детский мир" сделал школьные товары более доступными

"Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собирается рекордно большое число родителей — 34%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в 2022-м и 2021-м. Еще 18% намерены отпроситься на полдня. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин", — показал опрос 1600 респондентов.

Его компания проводит с 2019 года, и в SuperJob уточнили, что это рекордное значение за эти годы.

При этом почти каждая вторая российская компания предоставляет родителям школьников выходной 1 сентября: 19% организаций делают это официально, а 30% — без оформления соответствующих документов.

Как и в прошлом году, стресс перед 1 сентября испытывают 22% родителей школьников. Женщины волнуются перед Днем знаний намного чаще мужчин (28% против 17% соответственно), а опрошенные до 40 лет — чаще тех, кто старше (29% против 19%).

Также аналитики спросили, довольны ли родители качеством обучения в школе, в которую ходит их ребенок. Чаще всего да: 22% полностью удовлетворены, а 45% скорее довольны. Недоволен каждый третий: 8% полностью, а 25% скорее не удовлетворены.

В этом году число недовольных выросло на 4 процентных пункта по сравнению с ковидным 2020 годом. Качество обучения чаще не устраивает отцов (34% против 31% среди матерей). Тех, у кого есть вопросы к качеству преподавания, больше среди опрошенных старше 40 лет (34% против 28% среди более молодых родителей).