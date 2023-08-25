МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Германия больше не является "локомотивом" Старого континента, пишет автор статьи на сайте CNBC, ссылаясь на мнение экспертов. Глава МИД Германии разочаровалась в экономическом эффекте от санкций

По его словам, ФРГ стала "больным человеком Европы", столкнувшись с циклическими проблемами. Кроме того, есть, по словам автора, более долгосрочные, структурные вопросы, которые проистекают из самой Германии.

МВФ прогнозирует, что экономика страны в текущем году снизится. Таким образом, подчеркивается в материале, Германия станет единственным государством в составе G7, у которого будет такая динамика.

Экспорт Германии в основном представлен отраслями, которые претерпевают взлеты и падения вместе со всей экономикой страны. К ним относятся автомобилестроение, машиностроение, производство инструментов и химических веществ.

В первый раз за несколько десятилетий в стране в мае прошлого года был зафиксирован дефицит торгового баланса. Показатель составил порядка одного миллиарда евро.

Автор подчеркивает, что у Германия есть долгосрочные структурные проблемы, которые требуют решения для избавления от имиджа "больного человека Европы".

Пенсионные проблемы и проблемы энергетики также влияют на немецкую экономику.

"Германия уже не первая по темпам экономического роста в Европе. Это уже не локомотив. Это обычная страна", — приводится в статье мнение главного экономиста банка Berenberg Хольгера Шмидинга.