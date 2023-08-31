АНКАРА, 31 авг — ПРАЙМ. Рост турецкой экономики в прошлом квартале составил 3,8% в годовом выражении, при этом кварталом ранее показатель достигал 4%, следует из заявления Института статистики Турции (TÜİK). ВВП Франции во втором квартале ожидаемо вырос

"В пересчете на цепной индекс физического объема ВВП увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — говорится в заявлении.

ВВП Турции в первом квартале (январь-март) 2023 года вырос на 4%.

Согласно июньскому прогнозу Всемирного банка, экономика Турции по итогам текущего года вырастет на 3,2%, на 4,3% — в 2024 году и на 4,1% — в 2025 году.