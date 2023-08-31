2023-08-31T10:26:29+03:00
2023-08-31T10:26:29+03:00
2023-08-31T10:26:29+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230831/841619744.html
ВВП Турции вырос во втором квартале выше прогноза
Макроэкономика
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Рост турецкой экономики в прошлом квартале составил 3,8% в годовом выражении, при этом кварталом ранее показатель достигал 4%, следует из заявления Института статистики Турции... ПРАЙМ, 31.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, турция, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 31 авг — ПРАЙМ. Рост турецкой экономики в прошлом квартале составил 3,8% в годовом выражении, при этом кварталом ранее показатель достигал 4%, следует из заявления Института статистики Турции (TÜİK).
"В пересчете на цепной индекс физического объема ВВП увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — говорится в заявлении.
ВВП Турции в первом квартале (январь-март) 2023 года вырос на 4%.
Согласно июньскому прогнозу Всемирного банка, экономика Турции по итогам текущего года вырастет на 3,2%, на 4,3% — в 2024 году и на 4,1% — в 2025 году.